В понедельник Киев получил лимит, который покроет 65% потребностей в свете 23 января, 01:35 В понедельник в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в понедельник, 23 января, в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света.

Он отметил, что потребности Киева в электроэнергии обеспечиваются всего на две трети.



"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и в Киеве были в графиках", – заявил Коваленко.



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В понедельник в Киеве будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью.

"Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть город останется в графиках", – сообщил Коваленко.