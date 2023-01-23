В понедельник Киев получил лимит, который покроет 65% потребностей в свете

23 января, 01:35
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В понедельник в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в понедельник, 23 января, в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света.

Он отметил, что потребности Киева в электроэнергии обеспечиваются всего на две трети.

"Дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня имели несколько большие лимиты и в Киеве были в графиках", – заявил Коваленко.

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В понедельник в Киеве будут действовать ограничения 948 МВт днем и 608 МВт ночью.

"Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть город останется в графиках", – сообщил Коваленко.

https://www.youtube.com/watch?v=zOB6-SkBOSo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия Электричество Отключения света Блэкаут YASNO

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