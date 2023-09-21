В Украине объявлена воздушная тревога, ракеты летят в направлении Киевской области 21 сентября, 07:21 Россия 21 сентября массированно атаковала Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После массированного удара, который РФ нанесла под утро в четверг, 21 сентября, в Украине снова объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ заявили, что ракеты летят в направлении Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вероятный повторный удар и призвал оставаться в укрытиях.

По данным Воздушных сил ВСУ, также есть угроза для Кировоградской и Черкасской областей.



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В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В Киеве в результате атаки ранены семь человек, произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры в центре города. Известно о пяти пострадавших.