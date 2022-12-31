Ракетный обстрел РФ: в Соломенском районе Киева погиб пожилой мужчина, восемь человек ранены, один в тяжелом состоянии 31 декабря, 15:19 Поврежденное российским ракетным ударом здание в Киеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Соломенском районе Киева в результате сегодняшней российской атаки погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, взрывы в Соломенском районе были в двух местах.

Среди пострадавших — японский журналист.

«Один человек — в крайне тяжелом состоянии», — сообщил Кличко.

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Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.



Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.

По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.