Ракетный обстрел РФ: в Соломенском районе Киева погиб пожилой мужчина, восемь человек ранены, один в тяжелом состоянии
Поврежденное российским ракетным ударом здание в Киеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Соломенском районе Киева в результате сегодняшней российской атаки погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, взрывы в Соломенском районе были в двух местах.
Среди пострадавших — японский журналист.
«Один человек — в крайне тяжелом состоянии», — сообщил Кличко.
Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.
Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.
По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.