Работали трое суток: в Киеве завершили аварийные работы на месте удара РФ по дому в Шевченковском районе

Спасатели завершили аварийные работы в Шевченковском районе Киева после обстрела РФ 23 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)

В Киеве в четверг, 26 июня, спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по дому в Шевченковском районе , в результате чего погибли девять человек, сообщает ГСЧС.

Чрезвычайники работали посменно почти трое суток. За это время было вывезено 1900 кубических метров мусора и строительных конструкций.

Всего к работам привлекали около 100 человек и 29 единиц спасательной и инженерной техники, говорится в сообщении ГСЧС.

Атака РФ на Киев 23 июня — главное

В ночь на 23 июня армия РФ нанесла один из самых масштабных ударов по столице. В частности, одна из ракет попала в пятиэтажку в Шевченковском районе, обвалился подъезд, в результате чего погибли 9 человек, из них один ребенок. Еще 13 жителей получили ранения.

Всего в Киеве 23 июня пострадали около 30 человек. Кроме домов, сообщалось о повреждении входа в метро Святошин и спорткомплекса КПИ, а также бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.

Всего тогда российские оккупанты атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 БПЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев. Президент Владимир Зеленский сообщал, что страна-агрессор, предварительно, использовала для атаки северокорейскую баллистику.