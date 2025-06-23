В Шевченковском районе Киева в результате российской комбинированной атаки в ночь на понедельник, 23 июня, разрушен подъезд многоэтажного дома, погибли четыре человека, ранены — 10, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Разбор завалов дома продолжается, под ними еще есть люди.

Клименко рассказал, что оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами, повреждены жилые кварталы, больницы, спортивная инфраструктура в шести районах — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком.

Также россияне атаковали Белую Церковь в Киевской области, где повреждена жилая и медицинская инфраструктура. В результате обстрела погиб один человек, восемь — ранены, в том числе двое спасателей.

Экстренные службы работают на местах российских ударов, добавил глава МВД.

ГСЧС сообщает о трех погибших и 13 раненых в Киеве. Чрезвычайники спасли 10 человек, среди которых двое детей и беременная женщина. Ликвидация последствий ночного удара РФ продолжается.