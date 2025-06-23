Количество погибших в Киеве возросло до четырех, под завалами дома в Шевченковском районе еще есть люди — МВД
В Шевченковском районе Киева обвалился подъезд пятиэтажки, 23 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В Шевченковском районе Киева в результате российской комбинированной атаки в ночь на понедельник, 23 июня, разрушен подъезд многоэтажного дома, погибли четыре человека, ранены — 10, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Разбор завалов дома продолжается, под ними еще есть люди.
Клименко рассказал, что оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами, повреждены жилые кварталы, больницы, спортивная инфраструктура в шести районах — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком.
Также россияне атаковали Белую Церковь в Киевской области, где повреждена жилая и медицинская инфраструктура. В результате обстрела погиб один человек, восемь — ранены, в том числе двое спасателей.
Экстренные службы работают на местах российских ударов, добавил глава МВД.
ГСЧС сообщает о трех погибших и 13 раненых в Киеве. Чрезвычайники спасли 10 человек, среди которых двое детей и беременная женщина. Ликвидация последствий ночного удара РФ продолжается.
Ночью в столице раздавались сильные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении на город ударных БПЛА и скоростных ракет. В результате обстрела был поврежден, в частности, вход на станцию метро Святошин. КГВА сообщала также о повреждении домов, бизнес-центров, нежилых зданий, автомобилей