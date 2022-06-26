Ракетный удар по Киеву. Повреждена девятиэтажка, верхние три этажа частично разрушены — видео c места события
Спасатели ликвидируют последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве (Фото:ГСЧС)
В результате российского ракетного удара по Шевченковскому району Киева произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на общей площади около 300 кв. м.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены строительные конструкции с первого по седьмой этажи и частично разрушены седьмой, восьмой и девятый этажи.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы поступило в ГСЧС Украины 26 июня в 06:29. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и 67 бойцов личного состава.
Ракетный удар по Киеву: что известно
Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы.
По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.
Спасатели продолжают тушить пожар и проводят поисковые работы. Известно о минимум двух пострадавших и одном погибшем.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.
Российские СМИ сообщают, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве.
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