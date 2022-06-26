Ракетный удар по Киеву. Повреждена девятиэтажка, верхние три этажа частично разрушены — видео c места события 26 июня, 09:26 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ликвидируют последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве (Фото:ГСЧС)

В результате российского ракетного удара по Шевченковскому району Киева произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на общей площади около 300 кв. м.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены строительные конструкции с первого по седьмой этажи и частично разрушены седьмой, восьмой и девятый этажи.

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По предварительным данным, есть пострадавшие.



Сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы поступило в ГСЧС Украины 26 июня в 06:29. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и 67 бойцов личного состава.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы.



По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.

Спасатели продолжают тушить пожар и проводят поисковые работы. Известно о минимум двух пострадавших и одном погибшем.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.

Российские СМИ сообщают, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве.

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