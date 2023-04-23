В Киеве предложили создать музей Московии в здании посольства РФ 23 апреля, 18:30 Киевсовет национализировал здание посольства РФ (Фото:Ulyana Lushchyk/Facebook)

Историк Александр Алферов предложил создать в здании посольства РФ в Киеве музей Московии.



«Я не уверен, что там можно будет сделать какой-нибудь бизнес-центр или магазин. Место ценно само спо себе. Там следует создать музей. Но не музей оккупации, не освободительной борьбы или филиал какого-либо другого музея. По моему мнению, там следует сделать „Музей РФ (Московии)“. Создать единственный во всем мире музей, в котором будет правдивая история этого государства», — сообщил Алферов.

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Историк предлагает обустроить постоянные экспозиции о коренных финно-угорских народах современной России, их культуре, религии и быте.

«Крутой интерактивный музей, который объяснит реальную историю оккупантов. На разных языках, с возможностью онлайн посещения. Музей как научная платформа для борьбы с мифами. Давайте миру откроем глаза на РФ (Московию). В конце концов, скоро эта страна распадется», — заявил историк.

В начале апреля депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная от партии Слуга народа заявила о намерениях конфисковать здание по адресу Воздухофлотский проспект, 27, где ранее находилось посольство РФ.

20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земельного участка с посольством страны-агрессора.

