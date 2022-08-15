Жители Киева вернули около тысячи единиц оружия, которое полиция выдала в начале войны — Выгивский 15 августа, 14:37 Иван Выгивский (Фото:mvs.gov.ua)

Начальник полиции Киева Иван Выгивский заявил, что в начале войны РФ против Украины столичные правоохранители выдали на руки жителям города для защиты от врага более 6,5 тысячи единиц оружия, около тысячи единиц уже возвращены, остальные — на учете.

«Мы выдавали ее по учету, все записывали в журналах», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, в марте был приказ МВД об утверждении порядка получения оружия и всем гражданам, кому оружие было выдано, сообщили о необходимости прибыть и получить соответствующие справки.

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«Это оружие было учтено», — сказал он.

Выгивский добавил, что от общего количества полученного киевлянами оружия около тысячи единиц было возвращено, остальные состоят на учете.

Начальник главка полиции Киева заявил, что есть еще оружие, которое выдавали гражданам не органы Нацполиции.

По его словам, сейчас стоит вопрос создания единого реестра обращения оружия, он нуждается в законодательном урегулировании, это позволит сделать инвентаризацию оружия, которое есть на руках у украинцев.

Выгивский заявил, что считает правильным решение о выдаче оружия украинцам в начале полномасштабного вторжения, поскольку это помогло защитить столицу от врага.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что город остается главной целью Кремля, однако он уверен, что столица не по зубам захватчикам.

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