Повреждены дома и десятки машин. В Нацполиции рассказали о ночной атаке российских дронов в Киевской области

26 января, 14:56
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Никто из людей в результате атаки дронов не пострадал (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Никто из людей в результате атаки дронов не пострадал (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В результате новой атаки российских дронов-камикадзе в Киевской области в ночь на четверг, 26 января, пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом заявил начальник облуправления Национальной полиции Андрей Небитов.

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По его словам, за ночь правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников.

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«Часть Шахедов удалось сбить силам ПВО, в то же время мы фиксируем и повреждение гражданской инфраструктуры из-за попаданий. В результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей», — рассказал Небитов.

t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov
t.me/andrii_nebytov
Фото: t.me/andrii_nebytov

В то же время он отметил, что пострадавших среди людей нет.

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Уже утром российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Украины ракетами.

Ударам подверглись Запорожская, Винницкая и Одесская области, а также Киев.

Предварительно, жертвами атаки стали четыре человек, еще несколько получили ранения.

В Укрэнерго предупредили о серьезном дефиците в системе и аварийных отключениях.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Киевская область Ракетные удары Война России против Украины дроны-камикадзе

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