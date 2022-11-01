В нескольких районах Киева вводится экстренное отключение электроэнергии 1 ноября, 17:39 Ориентировочное время выполнения работ и отключения света — до конца дня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве вводится экстренное отключение электроэнергии на Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта», — говорится в сообщении в Facebook.

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Ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения киевлян и жителей области, подчеркнули в ДТЭК.

Ориентировочное время выполнения работ и отключения света — до конца дня. Отмечается, что это экстренное отключение, поэтому оно происходит вне графика.

ДТЭК Киевские электросети во вторник, 1 ноября, опубликовало новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что 1 ноября электроснабжение будут ограничивать в Киеве и еще семи областях Украины: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Инфографика: НВ

Утром 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.