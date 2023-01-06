В КГВА предупредили, что в Киевской области работает украинская авиация 6 января, 13:45 В КГГА заверили, что авиация РФ находится за пределами воздушного пространства Украины (Фото:Воздушные силы Украины)

На фоне объявленной по всей Украине воздушной тревоги в пятницу, 6 января, столичные власти предупредили, что в небе над Киевской областью работает авиация ВСУ.

Обь этом говорится в Telegram КГВА.

«В небе Киевской области работает наша авиация. Вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем. Напоминаем, воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении.

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Ранее Беларускі Гаюн сообщил в Telegram о взлете истребителей РФ в Барановичах.

Позже стало известно и о взлете российских МиГ-31 в Мачулищах.