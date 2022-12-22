В Киеве самая сложная в стране ситуация с электроснабжением — Минэнерго 22 декабря, 23:59 Киевлянин играет на барабанах во время блекаута в столице (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Киеве сейчас самая сложная по стране ситуация с энергоснабжением.



Об этом сообщает Forbes.

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас – самая сложная ситуация", - сообщил министр.

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Он отметил, что Украина переживает проблему, с которой до сих пор не сталкивалась ни одна страна в мире. Энергетики работают над восстановлением круглосуточно.

"Атака украинской энергосистемы - это спланированная Россией операция, на планирование которой израсходовано точно не меньше месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары. Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики", – сообщил Галущенко.

Укрэнерго сообщало, что к утру четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины.

В настоящее время работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности.