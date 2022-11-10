В Киевской области запретили использование праздничной иллюминации и гирлянд 10 ноября, 20:33 Новогодняя елка в Киеве, 2021 год (Фото:КГГА)

На территории Киевской области запретили использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций и тому подобное.



Соответствующее решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области, сообщает глава ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

Запрет касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

Видео дня

«Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы оказываем сопротивление врагу, который осуществляет энерготерор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня», – говорится в сообщении.

