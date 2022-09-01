В Киевской области начались торфяные пожары: КГГА дала рекомендации местным жителям
В КГГА призвали людей воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В некоторых района Киевской области начались торфяные пожары, в связи с чем на территории региона зафиксировано снижение качества воздуха.
Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в КГГА.
Там рассказали, что пожары начались, в частности, в Бучанском и Вышгородском районах.
В связи с повышенной концентрацией в воздухе вредных веществ местным жителям дали ряд рекомендаций:
- ограничить пребывание на открытом воздухе (детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок);
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (при открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять);
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых.
Тем временем сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже приступили к ликвидации очагов возгорания.
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