В Киевской области начались торфяные пожары: КГГА дала рекомендации местным жителям 1 сентября, 12:37 В КГГА призвали людей воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В некоторых района Киевской области начались торфяные пожары, в связи с чем на территории региона зафиксировано снижение качества воздуха.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в КГГА.

Там рассказали, что пожары начались, в частности, в Бучанском и Вышгородском районах.

В связи с повышенной концентрацией в воздухе вредных веществ местным жителям дали ряд рекомендаций:

Видео дня

ограничить пребывание на открытом воздухе ( детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок);

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром ( при открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять);

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых.

Инфографика: КГГА

Тем временем сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже приступили к ликвидации очагов возгорания.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.