В Киевской области начались торфяные пожары: КГГА дала рекомендации местным жителям

1 сентября, 12:37
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В КГГА призвали людей воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В КГГА призвали людей воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В некоторых района Киевской области начались торфяные пожары, в связи с чем на территории региона зафиксировано снижение качества воздуха.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в КГГА.

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Там рассказали, что пожары начались, в частности, в Бучанском и Вышгородском районах.

В связи с повышенной концентрацией в воздухе вредных веществ местным жителям дали ряд рекомендаций:

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  • ограничить пребывание на открытом воздухе (детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок);
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (при открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять);
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых.
Инфографика: КГГА

Тем временем сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже приступили к ликвидации очагов возгорания.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   КГГА Экология Киевская область Торфяники Пожары

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