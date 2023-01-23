Оборону Киевской области укрепляют железобетонными сооружениями — фото

23 января, 13:47
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Бетонные укрепления обустраивают на возможных путях продвижения российских войск (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

Бетонные укрепления обустраивают на возможных путях продвижения российских войск (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

В Киевской области приступили к обустройству дополнительных оборонных рубежей на случай нового вторжения РФ со стороны Беларуси.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил у себя в Telegram-канале заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Как видно на опубликованных фото, опорные пункты Сил обороны на подступах к столице укрепляют долгосрочными фортификационными сооружениями.

Видео дня

t.me/Pavliuk_KSV
Фото: t.me/Pavliuk_KSV
t.me/Pavliuk_KSV
Фото: t.me/Pavliuk_KSV
t.me/Pavliuk_KSV
Фото: t.me/Pavliuk_KSV
t.me/Pavliuk_KSV
Фото: t.me/Pavliuk_KSV
t.me/Pavliuk_KSV
Фото: t.me/Pavliuk_KSV
t.me/Pavliuk_KSV
Фото: t.me/Pavliuk_KSV
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«Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на возможных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава. Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта — с целью максимального сохранения жизни военнослужащих», — рассказал Павлюк.

По его словам, такой тип укреплений позволит «максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Киевская область Война России против Украины

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