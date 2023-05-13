Киевщина атакована дронами: власти предупредили об опасности
Россияне атаковали Киевщину с помощью БПЛА (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на субботу, 13 мая, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских атак.
Киевская областная военная администрация сообщила, что существует угроза атаки. Людей призвали находиться в укрытиях.
В ночь на субботу, 13 мая, российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки начался пожар на предприятии. Также повреждена многоэтажка.