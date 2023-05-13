Киевщина атакована дронами: власти предупредили об опасности

13 мая, 04:08
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Россияне атаковали Киевщину с помощью БПЛА (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне атаковали Киевщину с помощью БПЛА (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на субботу, 13 мая, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских атак.

Киевская областная военная администрация сообщила, что существует угроза атаки. Людей призвали находиться в укрытиях.

В ночь на субботу, 13 мая, российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки начался пожар на предприятии. Также повреждена многоэтажка.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Киевская область Дроны Война России против Украины когда закончится война дроны-камикадзе

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