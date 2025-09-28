РФ атаковала Киевскую область: в четырех районах возникли пожары, пострадали работники хлебозавода

Российские войска в ночь на воскресенье, 28 сентября, массированно атаковали Киевскую область . В четырех районах возникли пожары, известно о пострадавших, заявили в ОВА.

В Фастовском районе пострадали пятеро работников местного хлебозавода. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. На территории предприятия вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать.

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

В Белой Церкви загорелась кровля девятиэтажного жилого дома. Огонь повредил шесть автомобилей, пожар также быстро потушили.

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

По предварительным данным, две женщины в возрасте 56 и 47 лет испытали острую реакцию на стресс. Им оказали помощь на месте, сообщили в ОВА.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Пострадали по меньшей мере пять человек. зафиксированы повреждения в Дарницком, Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах.