Оккупанты повредили более сотни предприятий в Киевской области, 44 — уничтожили

8 июля, 03:15
Разрушения в Ирпене Киевской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Разрушения в Ирпене Киевской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что российские оккупанты повредили в области более 100 предприятий.

44 предприятия российские войска уничтожили полностью.

«Вопреки всему, должны создать для бизнеса такие условия, чтобы он восстанавливался и работал. Готовы сотрудничать и помогать предпринимателям. Отдельное внимание уделяем компаниям, переезжающим с мест, где ведутся боевые действия», — заявил Кулеба.

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7 июля глава ОВА посетил одно из предприятий, которое переехало из другого региона Украины в Киевскую область.

«Сегодня побывал на двух предприятиях пищевой промышленности, которые, несмотря на войну, продолжили свою деятельность. Одно из предприятий — релоцировано с горячей точки», — сообщил он.

По данным Министерства экономики, к началу июня уже более 600 бизнесов переехали в новые громады, почти 400 из них возобновили работу.

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После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

https://www.youtube.com/watch?v=uecLGCbLZ_8
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Теги:   Киевская область Предприятия Война в Украине Война России против Украины Алексей Кулеба

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