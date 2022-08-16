В Киевской области нашли тело мирного жителя, которого российские оккупанты расстреляли вместе с семьей 16 августа, 18:41 Российские оккупанты обстреляли машину, в которой пыталась эвакуироваться семья (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

В Киевской области нашли тело еще одного мирного жителя, которого в конце февраля убили российские оккупанты. Об этом сообщил глава полиции области Андрей Небитов в Telegram во вторник, 16 августа.

Российские военные преступники обстреляли машину 58-летнего жителя Бучанской громады, который вместе с семьей пытался эвакуироваться по дороге между селами Здвижевка и Блиставица. В результате обстрела погибли мужчина, его супруга и 17-летний сын. Пуля попала в голову 5-летней девочке, врачам удалось ее спасти. Тела матери и старшего сына нашли в начале апреля. В эфире телемарафона Небитов сказал, что из семьи выжили только младшая дочь и бабушка.



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По состоянию на 15 августа в Киевской области обнаружили 1352 тела мирных жителей, убитых российскими войсками. Большинство из них россияне расстреляли.



После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.



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