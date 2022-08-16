В Киевской области нашли тело мирного жителя, которого российские оккупанты расстреляли вместе с семьей

16 августа, 18:41
Российские оккупанты обстреляли машину, в которой пыталась эвакуироваться семья (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Российские оккупанты обстреляли машину, в которой пыталась эвакуироваться семья (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

В Киевской области нашли тело еще одного мирного жителя, которого в конце февраля убили российские оккупанты. Об этом сообщил глава полиции области Андрей Небитов в Telegram во вторник, 16 августа.

Российские военные преступники обстреляли машину 58-летнего жителя Бучанской громады, который вместе с семьей пытался эвакуироваться по дороге между селами Здвижевка и Блиставица. В результате обстрела погибли мужчина, его супруга и 17-летний сын. Пуля попала в голову 5-летней девочке, врачам удалось ее спасти. Тела матери и старшего сына нашли в начале апреля. В эфире телемарафона Небитов сказал, что из семьи выжили только младшая дочь и бабушка.

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По состоянию на 15 августа в Киевской области обнаружили 1352 тела мирных жителей, убитых российскими войсками. Большинство из них россияне расстреляли.

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После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Полиция Буча Киевская область Национальная полиция Украины Военные преступления РФ Нацполиция Война России против Украины

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