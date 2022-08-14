В Киевской области мошенники под видом чиновников собирали деньги «для ВСУ»

14 августа, 20:34
В Киевской области мошенники от имени главы Обуховской РВА собирали деньги якобы на ВСУ (Фото:Полиция Киевской области via Facebook)

В Киевской области мошенники от имени главы Обуховской РВА собирали деньги якобы на ВСУ (Фото:Полиция Киевской области via Facebook)

Полицейские Киевской области разоблачили мошенников, которые под видом чиновников собирали деньги якобы для нужд военных.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

«Двое 25-летних выходцев из Днепра в течение 2 месяцев посылали письма местным предпринимателям от имени главы Обуховской военной администрации с просьбой о помощи ВСУ», — говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что глава Обуховской РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет.

Сейчас полицейские также проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, а также по всей Украине.

По факту мошеннических действий и использования заведомо подложных документов следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 УКУ). Мужчинам грозит до трех лет заключения.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid04qtrwPp641Yn7S853qrwbPdpikj9gkro5TBJfjruXD7NUQA77kjLLZh5fqn4H8H5l
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Деньги Полиция Киевская область Мошенники

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