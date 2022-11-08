В двух районах под Киевом сегодня будут слышны взрывы: в ОВА назвали причину
Спасатели будут обучать саперов под Киевом (Фото:ГСЧС)
Во вторник, 8 ноября, в Вышгородском и Бучанском районах Киевской области будут слышны взрывы.
Как сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации в Telegram, взрывы будут связаны с обучением саперов и военнослужащих.
В течение для будут отрабатываться навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов в Вышгородском районе регионе.
Днем в Бучанском районе пройдут учения для военнослужащих.
В Киевской ОВА подчеркнули, что в некоторых громадах могут быть слышны звуки взрывов, там призвали сохранять спокойствие и доверять официальных источникам информации.
В Киевской области саперы систематически проводят подрыв взрывоопасных предметов. Из-за этого звуки взрывов часто слышны и жителям Киева.
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.