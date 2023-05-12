С 15 мая сократятся интервалы между поездами в киевском метро
Интервалы между поездами в метро Киева значительно сократятся, также откроют девять закрытых вестибюлей (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
С 15 мая интервалы между поездами киевского метро сократятся, а на некоторых станциях откроются вторые вестибюли.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА.
«Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут», — говорится в сообщении.
Вторые выходы заработают на девяти станциях.
На красной линии
- Святошино вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
- Нивки вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
- Левобережная вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
- Черниговская вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.
На синей линии
- Героев Днепра вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
- Контрактовая площадь вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
- Васильковская вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.
На зеленой линии
- Позняки вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
- Харьковская вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.
На станции Оболонь будет работать вестибюль №1 (в направлении станции Минская). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
На два выхода уже работают станции Академгородок, Дарница, Лесная, Минская, Почайна и Выдубичи.