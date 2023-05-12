С 15 мая сократятся интервалы между поездами в киевском метро 12 мая, 19:37 Интервалы между поездами в метро Киева значительно сократятся, также откроют девять закрытых вестибюлей (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

С 15 мая интервалы между поездами киевского метро сократятся, а на некоторых станциях откроются вторые вестибюли.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА.

«Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут», — говорится в сообщении.

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Вторые выходы заработают на девяти станциях.

На красной линии

Святошино вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;

Нивки вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;

Левобережная вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;

Черниговская вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.

На синей линии

Героев Днепра вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;

Контрактовая площадь вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;

Васильковская вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.



На зеленой линии

Позняки вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;

Харьковская вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

На станции Оболонь будет работать вестибюль №1 (в направлении станции Минская). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.

На два выхода уже работают станции Академгородок, Дарница, Лесная, Минская, Почайна и Выдубичи.

