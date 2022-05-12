Жители трех районов Киева могут остаться без света из-за непогоды — КГГА
Город Киев (Фото:Dronarium Украина via Facebook)
У жителей трех районов Киева из-за непогоды может отсутствовать свет. На данный момент резервно запитано большинство клиентов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Из-за непогоды — дождя и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
По информации ведомства, в 20:45 удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными.
Киевлян просят помнить о правилах безопасности-не приближаться к оборванным проводам.
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