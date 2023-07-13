В Киеве запретили включать русские песни в общественных местах

13 июля, 19:35
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Киевсовет ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Киевсовет ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен (Фото:Николай Тищенко/Facebook)

Киевский совет в четверг, 13 июля, ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен на территории столицы. Также запрет касается книг, концертов и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — говорится в сообщении.

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Решение поддержал 71 депутат.

По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, «необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины».

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«Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры», — сказал он.

Васильчук уточнил, что речь идет о:

  • книгах,
  • художественных альбомах,
  • аудиовизуальных произведениях,
  • музыкальных звукозаписях,
  • изделиях художественных промыслов,
  • театральных и цирковых представлений,
  • концертов и услуг.
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«Русский — язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы», — отметил Васильчук.

Депутат добавил, что, кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Столица Песни Киевсовет

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