В Киеве запретили включать русские песни в общественных местах
Киевсовет ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен (Фото:Николай Тищенко/Facebook)
Киевский совет в четверг, 13 июля, ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен на территории столицы. Также запрет касается книг, концертов и услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — говорится в сообщении.
Решение поддержал 71 депутат.
По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, «необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины».
«Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры», — сказал он.
Васильчук уточнил, что речь идет о:
- книгах,
- художественных альбомах,
- аудиовизуальных произведениях,
- музыкальных звукозаписях,
- изделиях художественных промыслов,
- театральных и цирковых представлений,
- концертов и услуг.
«Русский — язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы», — отметил Васильчук.
Депутат добавил, что, кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.