В Киеве запретили фейерверки и громкую музыку

17 июня, 17:55
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Салют (иллюстративное фото) (Фото:Vlad Panov via Unsplash)

Салют (иллюстративное фото) (Фото:Vlad Panov via Unsplash)

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение по поводу режима тишины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

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Теперь в Киеве запрещены:

  • зрелища с использованием пиротехнических изделий;
  • громкое пение и трансляции развлекательной музыки с использованием громкоговорителей и другой аудиоаппаратуры;
  • фейерверки и другая пиротехника.
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«В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева», — говорится в документе.

7 июня законопроект, предусматривающий запрет на использование салютов и фейерверков, зарегистрировали в Верховной Раде.

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Теги:   Киев Музыка Российская агрессия Фейерверк Салют Война России против Украины

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