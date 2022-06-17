В Киеве запретили фейерверки и громкую музыку
Салют (иллюстративное фото) (Фото:Vlad Panov via Unsplash)
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение по поводу режима тишины в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА.
Теперь в Киеве запрещены:
- зрелища с использованием пиротехнических изделий;
- громкое пение и трансляции развлекательной музыки с использованием громкоговорителей и другой аудиоаппаратуры;
- фейерверки и другая пиротехника.
«В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева», — говорится в документе.
7 июня законопроект, предусматривающий запрет на использование салютов и фейерверков, зарегистрировали в Верховной Раде.
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