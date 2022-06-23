До конца войны: в Киеве запрещено запускать фейерверки и ездить без глушителя — Кличко 23 июня, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко заявил, что некоторые жители города ведут себя безответственно (Фото:kyivcity.gov.ua)

Власти Киева приняли решение до конца войны с РФ запретить жителям города использовать пиротехнику и ездить на автомобилях без глушителей.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщил столичный глава Виталий Кличко.

По его словам, несмотря на ситуацию в стране, некоторые киевляне ведут себя безответственно.

«Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве. И передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность», — подчеркнул мэр.

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