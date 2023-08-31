В Киеве зафиксировали одиннадцать температурных рекордов за последние четыре дня 31 августа, 16:14 Жара возвращается (Фото:sdecoret / depositphotos)

За последние четыре дня в Киеве зафиксировали уже одиннадцать температурных рекордов.

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает в Facebook.

Отмечается, что ночь на среду в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,4°С. Таким образом предыдущее рекордное значение 1956 было превышено на 2,0°С, говорится в сообщении.

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Также, по их данным, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила +26,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 0,6°С, а климатическую норму — на 8,4°С.

«Это уже 11 температурных рекордов в столице за четыре дня подряд», — подчеркнули в обсерватории.

29 августа метеорологи предупредили, что начиная с последнего дня августа и в первые дни сентября в Украине будут господствовать холодные воздушные массы. На смену которым вновь придет жара.