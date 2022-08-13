В Киеве задержали женщину, которая передавала ФСБ данные об ВСУ

13 августа, 13:57
Жительницу столицы задержали во время съемки воинской части (Фото:Киевская областная прокуратура)

Жительницу столицы задержали во время съемки воинской части (Фото:Киевская областная прокуратура)

Правоохранители задержали жительницу Киева, сдававшую сотруднику ФСБ РФ места дислокации украинских военных.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области. Эту информацию она передавала сотруднику ФСБ РФ.

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Полученные данные враг использовал для корректировки ракетных и авиационных ударов.

Женщина была задержана во время съемки воинской части. По результатам обысков обнаружена и изъята компьютерная техника и средства связи.

Ей уже объявили подозрение по факту распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Киев Прокуратура Киева Фото

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