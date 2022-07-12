В Киеве двое местных жителей пытались продать 13 автоматов АК-74
Злоумышленники хотели продать 13 автоматов АК-74 за $20 тысяч (Фото:Прокуратура)
Сотрудники Национальной полиции разоблачили в Киеве незаконную торговлю автоматическим оружием.
Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Двое местных жителей 1974 и 1996 годов рождения, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, пытались продать за $20 тысяч 13 АК-74 и около 3 тысяч патронов к ним.
Кроме того, по месту жительства одного из фигурантов следователи обнаружили еще два автомата и множество боеприпасов, а также фиктивные бланки с печатями, дающие право на ношение огнестрельного оружия.
В отношении задержанных начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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