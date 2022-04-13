Оправдывал вторжение РФ: полиция задержала в Киеве поклонника «русского мира» 13 апреля, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник утверждал, что российская агрессия является якобы «правомерной» (Фото:Нацполиция)

В Киеве задержали сторонника так называемого «русского мира», публично оправдывавшего российское вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Для распространения антиукраинской пропаганды 47-летний злоумышленник использовал сразу несколько специально созданных аккаунтов в соцсетях.

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В своих сообщениях он называл «правомерной» агрессию РФ против Украины и пытался всячески дискредитировать руководство страны и ее военных.

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В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты вещественные доказательства его преступной деятельности.

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