Оправдывал вторжение РФ: полиция задержала в Киеве поклонника «русского мира»

13 апреля, 17:05
Цей матеріал також доступний українською
Злоумышленник утверждал, что российская агрессия является якобы «правомерной» (Фото:Нацполиция)

Злоумышленник утверждал, что российская агрессия является якобы «правомерной» (Фото:Нацполиция)

Поддержи НВ

В Киеве задержали сторонника так называемого «русского мира», публично оправдывавшего российское вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Для распространения антиукраинской пропаганды 47-летний злоумышленник использовал сразу несколько специально созданных аккаунтов в соцсетях.

Видео дня

В своих сообщениях он называл «правомерной» агрессию РФ против Украины и пытался всячески дискредитировать руководство страны и ее военных.

Слушайте подкаст на эту тему

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты вещественные доказательства его преступной деятельности.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская пропаганда Коллаборант

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X