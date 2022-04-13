Оправдывал вторжение РФ: полиция задержала в Киеве поклонника «русского мира»
Злоумышленник утверждал, что российская агрессия является якобы «правомерной» (Фото:Нацполиция)
В Киеве задержали сторонника так называемого «русского мира», публично оправдывавшего российское вторжение в Украину.
Война России против Украины — главные события 13 апреля
Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Для распространения антиукраинской пропаганды 47-летний злоумышленник использовал сразу несколько специально созданных аккаунтов в соцсетях.
В своих сообщениях он называл «правомерной» агрессию РФ против Украины и пытался всячески дискредитировать руководство страны и ее военных.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты вещественные доказательства его преступной деятельности.
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