СБУ задержала в Киеве россиянина, который два года скрывался от Интерпола — СБУ
Злоумышленник скрывался от правоохранителей Литвы (Фото:СБУ)
Контрразведка задержала в Киеве гражданина РФ, который два года находился в международном розыске по линии Интерпола.
Россиянин скрывался от правоохранителей Литвы за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.
Сначала злоумышленник пытался легализоваться в Хмельницком, однако после того как его замысел провалился, он скрылся и «залег» в Киеве, где его и задержали сотрудники СБУ.
«В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине», — добавили в спецслужбе.
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