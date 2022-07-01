СБУ задержала в Киеве россиянина, который два года скрывался от Интерпола — СБУ 1 июля, 10:10 Злоумышленник скрывался от правоохранителей Литвы (Фото:СБУ)

Контрразведка задержала в Киеве гражданина РФ, который два года находился в международном розыске по линии Интерпола.

Россиянин скрывался от правоохранителей Литвы за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками.

Сначала злоумышленник пытался легализоваться в Хмельницком, однако после того как его замысел провалился, он скрылся и «залег» в Киеве, где его и задержали сотрудники СБУ.

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«В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине», — добавили в спецслужбе.

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