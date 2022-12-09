Три категории. В Киеве ввели новые графики стабилизационных отключений
Киев без света после массированного российского удара, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В пятницу, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.
Об этом сообщает ДТЭК.
Графики были разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме Украины.
В ДТЭК сообщают, что графики состоят из трех категорий:
- белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
- серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
- светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Если же адрес отсутствует в перечне — необходимо сообщить об этом через официальный сайт.