Три категории. В Киеве ввели новые графики стабилизационных отключений 9 декабря, 20:41 Киев без света после массированного российского удара, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики были разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме Украины.

В ДТЭК сообщают, что графики состоят из трех категорий:

белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;

серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;

светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

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Если же адрес отсутствует в перечне — необходимо сообщить об этом через официальный сайт.