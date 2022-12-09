Три категории. В Киеве ввели новые графики стабилизационных отключений

9 декабря, 20:41
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Киев без света после массированного российского удара, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киев без света после массированного российского удара, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

Об этом сообщает ДТЭК.

Графики были разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме Украины.

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В ДТЭК сообщают, что графики состоят из трех категорий:

  • белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;
  • серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;
  • светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Видео дня

Если же адрес отсутствует в перечне — необходимо сообщить об этом через официальный сайт.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Электроэнергия ДТЭК Электричество Свет Отключения света Война России против Украины

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