В Киеве ввели экстренные отключения света 18 ноября, 16:21 Киев без света, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 18 ноября, в Киеве снова ввели экстренные отключения света. Графики не действуют.

Обновлено в 18:50. В ДТЭК сообщили, что Укрэнерго смогла сбалансировать систему и в столице возвращаются к стабилизационным отключениям по графикам.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ведомстве объяснили, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики отключений света сейчас не действуют.

«Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», — говорится в сообщении.



18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вследствие ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что из-за российских ударов по инфраструктуре Украины больше 10 миллионов украинцев остались без света.

В Укрэнерго заявили, что масштабные разрушения энергообъектов Украины после ракетных ударов могут привести к долгосрочным отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней.