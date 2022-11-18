В Киеве ввели экстренные отключения света
Киев без света, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в пятницу, 18 ноября, в Киеве снова ввели экстренные отключения света. Графики не действуют.
Обновлено в 18:50. В ДТЭК сообщили, что Укрэнерго смогла сбалансировать систему и в столице возвращаются к стабилизационным отключениям по графикам.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В ведомстве объяснили, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики отключений света сейчас не действуют.
«Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», — говорится в сообщении.
18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вследствие ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что из-за российских ударов по инфраструктуре Украины больше 10 миллионов украинцев остались без света.
В Укрэнерго заявили, что масштабные разрушения энергообъектов Украины после ракетных ударов могут привести к долгосрочным отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней.