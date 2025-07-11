Массированный удар РФ по Киеву 10 июля: количество пострадавших возросло, среди них — двое детей

11 июля, 08:17
Поделиться:
Последствия российской комбинированной атаки на Киев 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Последствия российской комбинированной атаки на Киев 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Количество пострадавших в результате российского массированного удара дронами и ракетами по Киеву 10 июля возросло до 28 человек, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Среди раненых — двое несовершеннолетних.

Вечером 10 июля Ткаченко сообщал о 26 пострадавших в столице. Погибли два человека — 68-летняя женщина и 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. ГСЧС писала, что на одном из мест российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Реклама

Читайте также:
В результате атаки РФ на Киев пострадало посольство Ватикана в Киеве

Российский удар по Киеву 10 июля — главное

Армия РФ атаковала Киев ночью 10 июля шахедами и ракетами. Последствия комбинированной атаки фиксировали в шести районах — Подольском, Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском. В частности, в Шевченковском районе есть попадание целей и обломков в пять жилых домов. По данным МВД, всего в городе было повреждено 12 домов, 66 авто, магазины, поликлиники и заведения питания.

Читайте также:
Многочисленные пожары и улицы в дыму: последствия новой массированной атаки РФ на Киев — фоторепортаж

Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшалось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью в четверг 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Война России против Украины Ракетный удар атака шахедов шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies