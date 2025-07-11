Количество пострадавших в результате российского массированного удара дронами и ракетами по Киеву 10 июля возросло до 28 человек, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Среди раненых — двое несовершеннолетних.

Вечером 10 июля Ткаченко сообщал о 26 пострадавших в столице. Погибли два человека — 68-летняя женщина и 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. ГСЧС писала, что на одном из мест российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Российский удар по Киеву 10 июля — главное

Армия РФ атаковала Киев ночью 10 июля шахедами и ракетами. Последствия комбинированной атаки фиксировали в шести районах — Подольском, Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском. В частности, в Шевченковском районе есть попадание целей и обломков в пять жилых домов. По данным МВД, всего в городе было повреждено 12 домов, 66 авто, магазины, поликлиники и заведения питания.

Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшалось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью в четверг 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.