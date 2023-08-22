В Киеве военком угрожал мужчине пистолетом, пытаясь вручить ему повестку на улице — видео

22 августа, 16:20
Поделиться:
Место инцидента (Фото:Скриншот видео ukrgm / telegram)

Место инцидента (Фото:Скриншот видео ukrgm / telegram)

Во вторник, 22 августа, в сети появилось видео, на котором группа из четырех работников ТЦК останавливает мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.

Из-за посторонних шумов на ролике сложно разобрать, о чем говорили работники ТЦК и остановленный ими мужчина, однако видно, как один из военнослужащих достает оружие, направляясь в сторону гражданина.

Видео дня

Мужчина, пытаясь отойти назад, выкрикивал «Не стреляйте» и «Чего вы меня трогаете?»

На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции.

Сообщается, что мужчина не писал заявления в полицию и не пострадал. Проводится дальнейшая проверка.

https://www.youtube.com/embed/xMeluMsCOZI
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X