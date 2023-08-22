В Киеве военком угрожал мужчине пистолетом, пытаясь вручить ему повестку на улице — видео 22 августа, 16:20 Место инцидента (Фото:Скриншот видео ukrgm / telegram)

Во вторник, 22 августа, в сети появилось видео, на котором группа из четырех работников ТЦК останавливает мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.

Из-за посторонних шумов на ролике сложно разобрать, о чем говорили работники ТЦК и остановленный ими мужчина, однако видно, как один из военнослужащих достает оружие, направляясь в сторону гражданина.

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Мужчина, пытаясь отойти назад, выкрикивал «Не стреляйте» и «Чего вы меня трогаете?»

На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции.

Сообщается, что мужчина не писал заявления в полицию и не пострадал. Проводится дальнейшая проверка.