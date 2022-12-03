В КГГА рассказали, как будет обеспечиваться водоснабжение в столице в случае блэкаута 3 декабря, 17:49 В случае перебоев с водоснабжением во время возможного блэкаута в Киеве будет работать система резервных источников воды (Фото:Yevhen Roshchyn/Pixabay)

В случае перебоев с водоснабжением в столице будет обеспечиваться систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА в Telegram.

Известно, что власти Киева уже приобрели генераторы, к которым оперативно подключают 105 бюветов Киевводфонда и еще шесть бюветов Киевводоканала.

Видео дня

Также в КГГА уточнили, что питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева. Власти столицы уже отработали с коммунальными службами схемы транспортировки цистерн с водой.

«Кроме того, при полном отсутствии энергоснабжения будут работать торговые сети и магазины, питающиеся от автономных источников, то есть генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду», — добавили в КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае полного блэкаута в Киеве продолжат работу ряд супермаркетов, ТРЦ и рынков.