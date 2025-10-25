Место российского удара ракетами в Киеве, 25 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в результате российского удара баллистическими ракетами в ночь на субботу, 25 октября, погибли два человека. Об этом сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Один из пострадавших скончался в больнице.

«Своей атакой Россия этой ночью убила двух киевлян», — написал Ткаченко в Telegram.

Тело еще одного погибшего мужчины ранее извлекли из-под завалов разрушенного здания в Деснянском районе, сообщала полиция.

Реклама

Пострадали десять человек, среди них — сотрудник полиции, сообщили в МВД.

Ночью 25 октября войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами, раздавались громкие взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Также поврежден детский сад в Днепровском районе.

Правоохранители сообщали о повреждении многоэтажек, магазинов, промышленных складов и автомобилей. Спасатели продолжают ликвидацию масштабных пожаров, в том числе с привлечением авиации.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью войска РФ атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.