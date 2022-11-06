В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света, графики работать не будут 6 ноября, 23:08 В Киеве завтра будут вводить экстренные отключения света (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

В понедельник, 7 ноября, из-за дефицита в энергосети в Киеве будут вводиться экстренные отключения.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

"На 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. Поэтому НЭК Укрэнерго предоставила распоряжение применить экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

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Экстренные отключения света начнутся уже в 7:00. Во время таких отключений графики не будут действовать.

"Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита в энергосистеме и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры", - добавляют в КГГА.

