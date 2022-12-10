В Киеве в одном из киосков взорвался газовый баллон, пятеро пострадавших — фото 10 декабря, 10:29 Пожар произошел в Голосеевском районе столицы (Фото:ГСЧС Украины)

9 декабря в Голосеевском районе Киева в одном из киосков по продаже еды быстрого приготовления взорвался газовый баллон, пострадали пять человек.



Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

«9 декабря в 19:27 в ГСЧС в Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе», — говорится в сообщении.

Видео дня

По прибытию спасателей выяснилось, что в металлическом киоске, где торгуют едой быстрого приготовления, произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено два смежных киоска.



В 19:38 пожар был локализован, в 19:41 — ликвидирован.

В результате взрыва пострадали пять человек: двое работников киоска по приготовлению пищи, один посетитель, один человек, пытавшийся тушить пожар, и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров.

Все пострадавшие переданы медикам. Позже четыре человека были госпитализированы с ожогами, мужчина, который самостоятельно пытался тушить пожар, получил легкие травмы и от госпитализации отказался.



Оба киоска сгорели полностью.

