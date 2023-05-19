В Киеве началось метеорологическое лето 19 мая, 21:48 Город Киев (Фото:Adrian34)

В Киеве устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0°C в сторону ее повышения произошел 13 мая. Это означает начало метеорологического лета в столице.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского по данным наблюдений метеостанции.

Там добавили, что метеорологическая весна длилась 116 дней и уже закончилась. По уточненной информации специалистов обсерватории, она началась 17 января. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца.

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В Киеве в этом году метеорологическое лето началось на два дня позже среднемноголетних показателей. Раньше всего за 143 года наблюдений оно началось в 1996 году — 22 апреля, а позднее всего — 7 июня в 1990 и 2001 годах.