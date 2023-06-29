В Киеве установили дополнительные датчики измерения уровня радиации — городская администрация

29 июня, 19:15
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Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха (Фото:пресс-служба городской администрации)

Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха (Фото:пресс-служба городской администрации)

В Киеве установили два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах столицы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В Киеве автоматическую сеть датчиков измерения уровня радиации дополнили двумя дополнительными устройствами. Их установили в Голосеевском и Святошинском районах. Сейчас в столице действуют семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение Киев Цифровой», — говорится в сообщении.

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Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха.

Они находятся по адресам:

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  • ул. Туровская, 28 (Подольский район);
  • ул. Щусева, 20 (Шевченковский район);
  • просп. Правды, 64-Г (Подольский район);
  • просп. Берестейский, 97 (Святошинский район);
  • Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);
  • ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район);
  • ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в случае теракта на ЗАЭС Киев не затронут последствия.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Радиация

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