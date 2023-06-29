В Киеве установили дополнительные датчики измерения уровня радиации — городская администрация
Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха (Фото:пресс-служба городской администрации)
В Киеве установили два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах столицы.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«В Киеве автоматическую сеть датчиков измерения уровня радиации дополнили двумя дополнительными устройствами. Их установили в Голосеевском и Святошинском районах. Сейчас в столице действуют семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение Киев Цифровой», — говорится в сообщении.
Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха.
- ул. Туровская, 28 (Подольский район);
- ул. Щусева, 20 (Шевченковский район);
- просп. Правды, 64-Г (Подольский район);
- просп. Берестейский, 97 (Святошинский район);
- Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);
- ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район);
- ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).
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