В Киеве установили дополнительные датчики измерения уровня радиации — городская администрация 29 июня, 19:15 Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха (Фото:пресс-служба городской администрации)

В Киеве установили два дополнительных датчика для измерения уровня радиации в Голосеевском и Святошинском районах столицы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В Киеве автоматическую сеть датчиков измерения уровня радиации дополнили двумя дополнительными устройствами. Их установили в Голосеевском и Святошинском районах. Сейчас в столице действуют семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение Киев Цифровой», — говорится в сообщении.

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Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха.

Они находятся по адресам:

ул. Туровская, 28 ( Подольский район);

Подольский район); ул. Щусева, 20 ( Шевченковский район);

Шевченковский район); просп. Правды, 64-Г ( Подольский район);

Подольский район); просп. Берестейский, 97 ( Святошинский район);

Святошинский район); Харьковское шоссе, 7/1 ( Днепровский район);

Днепровский район); ул. Вербицкого, 26 ( Дарницкий район);

Дарницкий район); ул. Китаевская, 22 ( Голосеевский район).

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