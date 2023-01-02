Количество жертв атаки РФ на Киев в канун Нового года возросло 2 января, 09:56 Пострадавший в результате атаки 46-летний мужчина скончался в реанимации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 2 января, в больнице скончался один из пострадавших в результате российской атаки на Киев 31 декабря.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал он в Telegram.

Взрывы в канун Нового года гремели в трех районах Киева — Голосеевском, Печерском и Соломенском.

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Согласно последним данным, жертвами России стали два человека, еще более 20 пострадали. В частности, ранения получил японский журналист Ватару Секита. Были повреждены отели, Дворец Украина, здания двух школ и детсад.

Кроме Киева, налету РФ в этот день подверглись также Хмельницкая, Запорожская и Николаевскя областив. Везде были пострадавшие, в том числе дети.