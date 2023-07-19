«Мы знаем, кто это сделал». В Киеве при невыясненных обстоятельствах умер военный 19 июля, 17:18 Военнослужащий Вадим с позывным Физрук (Фото:itselieva_alina / instagram)

В одной из больниц Соломянского районе Киева при невыясненных обстоятельствах умер украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Нацполиция.

По информации правоохранителей, 31-летний военнослужащий умер 17 июля в медучреждении, где проходил лечение с 30 июня.

В воскресенье, 16 июля, в 23:50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения.

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Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчину перевели в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего.

После получения вызова о смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также с нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный.

Подруга погибшего военнослужащего Алина Ицелева сообщила в Instagram, что Вадима (с позывным Физрук) избили до смерти, а затем отнесли в палату, где он «медленно умирал два часа».

Она также опубликовала фото и видео Вадима, на которых видны раны на теле.

«Я сидела в этой больнице среди ночи и смотрела на отца, который рыдал в коридоре, говоря, что Вадим погиб не под Марьинкой, а в Киеве. Погиб ужасной смертью. Мы знаем, кто это сделал, знаем, кто и какими связями пытается это замять», — написала она.

Расследование продолжается.