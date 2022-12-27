Ситуация все еще сложная. Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму — КГГА 27 декабря, 20:25 Киев без света (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Ситуация с электричеством в Киеве остается сложной, продолжаются экстренные отключения. В таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала Киев.

«Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются», — сказал Пантелеев.

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Также он добавил, что выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньше потребления, чем в будни.

«Ситуация непростая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков», — подчеркнул замглавы КГГА.

По состоянию на утро вторника, 27 декабря, в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Такая же ситуация и в Киевской области.

Накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что электрикам удалось перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

