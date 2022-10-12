В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, закрытых во время воздушной тревоги 12 октября, 16:20 Женщина с кошкой в метро Киева во время массированного ракетного удара РФ, 10 октября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать эти помещения во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Городские власти напоминают, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги.

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Именно эти объекты отмечены на карте укрытий, опубликованной на сайте КГГА. Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты в случае сигналов о воздушной угрозе.

«Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги, спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить жителям доступ к защитным сооружениям», — отметили там.

Если дверь обозначенных на карте укрытий закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить по телефону спасателям или в полицию по номерам 101 или 102. Тогда замки на дверях просто срезают, чтобы люди были в безопасности.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.