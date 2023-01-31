«Ситуация даже еще выровнялась». В Киеве свет есть в среднем 80% времени — Yasno 31 января, 00:00 Киев, 15 января (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

С 23 по 29 января в домах киевлян в среднем отключения электроэнергии не превышали суммарно пяти часов, согласно статистике Yasno.

Об этом сообщил гендиректор этой компании Сергей Коваленко.

На завтра, 31 января, Укрэнерго установил следующие ограничения: для Киева — 1012 МВт днем, 709 МВт ночью; для Днепропетровской области — 1225 МВт днем, 1293 МВт ночью.

Видео дня

Коваленко показал данные, которые свидетельствуют о равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве.

По его словам, «ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась».

Инфографика: Yasno

Среднее время отключений составляет 4 ч. 50 мин, 4 ч. 51 мин и 4 ч. 58 мин для каждой группы.

«Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени. Коллеги распределяют доступные объемы достаточно равномерно», — заявил он.