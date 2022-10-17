Герои Киева. Правоохранителям удалось сбить дрон-камикадзе РФ на подлете к цели — видео

17 октября, 10:52
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Целями российских дронов-камикадзе были объекты инфраструктуры и жилые дома (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Целями российских дронов-камикадзе были объекты инфраструктуры и жилые дома (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Украинским правоохранителям удалось сбить один из российских дронов-камикадзе, атаковавших Киев утром 17 октября, на подлете к цели.

Об этом сообщил у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Он также обнародовал видео с обломками уничтоженного Shahed-136 российских захватчиков и подбившими его бойцами.

Видео дня

«Герои Киева: патрульные полицейские, боец ТрО, оперативник уголовного розыска и спецназовец сбили „Шахид“ над Киевом на подлете к цели из автоматов и пистолетов», — рассказал представитель МВД.

По словам столичных властей, целями российских беспилотников иранского производства были объекты инфраструктуры и жилые дома в Шевченковском районе города.

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Достоверной информации о количестве пострадавших среди гражданских пока не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Война России против Украины дроны-камикадзе

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