Герои Киева. Правоохранителям удалось сбить дрон-камикадзе РФ на подлете к цели — видео 17 октября, 10:52 Целями российских дронов-камикадзе были объекты инфраструктуры и жилые дома (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Украинским правоохранителям удалось сбить один из российских дронов-камикадзе, атаковавших Киев утром 17 октября, на подлете к цели.

Об этом сообщил у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также обнародовал видео с обломками уничтоженного Shahed-136 российских захватчиков и подбившими его бойцами.

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«Герои Киева: патрульные полицейские, боец ТрО, оперативник уголовного розыска и спецназовец сбили „Шахид“ над Киевом на подлете к цели из автоматов и пистолетов», — рассказал представитель МВД.

По словам столичных властей, целями российских беспилотников иранского производства были объекты инфраструктуры и жилые дома в Шевченковском районе города.

Достоверной информации о количестве пострадавших среди гражданских пока не поступало.