Все ели шаурму. В Киеве с сальмонеллезом госпитализировали почти 30 человек
В Киеве снесли ларек с шаурмой, где отравились люди (Фото:Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook)
В Дарницком районе Киева госпитализированы с сальмонеллезом почти 30 человек, употреблявших шаурму.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.
Так, по состоянию на 22 июня зарегистрировано уже 24 случая, связанные с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу проспект Бажана, 3.
«23 человека госпитализированы в инфекционные больницы Киева. При бактериологическом обследовании пациентов у 20 человек выделена Salmonella Enteritidis и в одном случае энтеробактер (условно патогенная флора)», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что зарегистрировано еще пять случаев заболевания, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу ул. Ахматовой, 44.
«Все больные также госпитализированы. При бактериологическом обследовании у трех больных выделен возбудитель сальмонеллы», — отмечают в Госпродпотребслужбе.
В сообщении сказано, что торговая точка по продаже шаурмы по адресу проспект Бажана, 3 — демонтирована.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.