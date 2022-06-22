Все ели шаурму. В Киеве с сальмонеллезом госпитализировали почти 30 человек

22 июня, 22:57
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В Киеве снесли ларек с шаурмой, где отравились люди (Фото:Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook)

В Киеве снесли ларек с шаурмой, где отравились люди (Фото:Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook)

В Дарницком районе Киева госпитализированы с сальмонеллезом почти 30 человек, употреблявших шаурму.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.

Так, по состоянию на 22 июня зарегистрировано уже 24 случая, связанные с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу проспект Бажана, 3.

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«23 человека госпитализированы в инфекционные больницы Киева. При бактериологическом обследовании пациентов у 20 человек выделена Salmonella Enteritidis и в одном случае энтеробактер (условно патогенная флора)», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что зарегистрировано еще пять случаев заболевания, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу ул. Ахматовой, 44.

«Все больные также госпитализированы. При бактериологическом обследовании у трех больных выделен возбудитель сальмонеллы», — отмечают в Госпродпотребслужбе.

В сообщении сказано, что торговая точка по продаже шаурмы по адресу проспект Бажана, 3 — демонтирована.

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Теги:   Киев Отравление людей Шаурма Сальмонелла Отравление

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