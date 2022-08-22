Изменение графика: в Киеве с сегодняшнего дня до 24 августа сокращается время работы наземного транспорта

22 августа, 14:41
Общественный транспорт Киева (Фото:Киевпастранс)

Общественный транспорт Киева (Фото:Киевпастранс)

В Киеве с 22 по 24 августа наземный общественный транспорт сократит время своей работы. Он будет курсировать с 06:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Изменения начинают работать с сегодняшнего дня. До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30.

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Кроме того, киевский метрополитен также снизил время своей работы 21−24 августа. Поезда будут курсировать с 6:00 до 21:00.

Видео дня

В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, проведение массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено.

https://www.youtube.com/embed/53HTfSzLPdA

Начальник военной администрации города Николай Жирнов призвал местные власти столицы привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимально необходимое количество людей.

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

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Теги:   Киев День независимости Общественный транспорт

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