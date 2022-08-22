Изменение графика: в Киеве с сегодняшнего дня до 24 августа сокращается время работы наземного транспорта
Общественный транспорт Киева (Фото:Киевпастранс)
В Киеве с 22 по 24 августа наземный общественный транспорт сократит время своей работы. Он будет курсировать с 06:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Изменения начинают работать с сегодняшнего дня. До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30.
Кроме того, киевский метрополитен также снизил время своей работы 21−24 августа. Поезда будут курсировать с 6:00 до 21:00.
В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами, проведение массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено.
Начальник военной администрации города Николай Жирнов призвал местные власти столицы привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимально необходимое количество людей.
Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.