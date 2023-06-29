В Киеве ритуальная служба платила премии 1000% «мертвым душам» 29 июня, 19:12 Задержание подозреваемых (Фото:Прокуратура Киева)

Столичные прокуратура и полиция проводят обыски в коммунальной ритуальной службе из-за миллионных хищений бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следственные действия проходят в помещениях ритуальной службы специализированного коммунального предприятия Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания КГГА, а также у других связанных лиц и субъектов хозяйствования по факту хищения бюджетных средств по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

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По данным следствия, должностные лица Специализированного комбината, действуя в сговоре с работниками подконтрольных им фирм, разработали схему завладения бюджетными средствами под видом выплаты заработной платы несуществующим работникам, чем наносят ущерб интересам государства в крупных размерах.

Чиновники фиктивно «трудоустраивали» на коммунальное предприятие своих родственников и знакомых, которые никогда не посещали место работы и не выполняли никаких служебных обязанностей. При этом несуществующим работникам начислялись премии в размере 1000% от оклада.

Банковские карточки фиктивных работников находились в распоряжении служащих Спецкомбината, которые ежемесячно снимали с них наличные. Полученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Сумма нанесенного ущерба, по предварительным данным, может составлять до 19 миллионов гривен.